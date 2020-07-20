Со дня открытия XXII Олимпийских игр в Москве прошло 40 лет. Две недели, с 19-го июля по 3-е августа, жители СССР были вовлечены в праздник, участниками которого стали впервые. И дело было не только и не столько в спорте, Олимпиада открыла для мира Советский Союз, изолированный железным занавесом. Советские граждане смогли показать своё гостеприимство многим тысячам гостей и сотням спортсменов из-за рубежа. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведённые в социалистической стране. Однако более 60 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из этих стран всё же приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом.

В рамках подготовки к Играм были построены и реконструированы порядка 20 спортивных и других сооружений, в том числе спортивный комплекс «Олимпийский», Центральный стадион имени В. И. Ленина (сейчас стадион «Лужники»), АСК-3 телецентра «Останкино», аэропорт Шереметьево-2 в Москве; стадион имени Кирова в Ленинграде, Республиканский стадион в Киеве, стадион «Динамо» в Минске, Таллинская телебашня, Таллинский олимпийский центр парусного спорта.

Торжественное открытие XXII летних Олимпийских игр.

Борис/Колесников/ТАСС

Торжественное открытие XXII летних Олимпийских игр.

А.Князев/РИА Новости

Торжественное открытие XXII летних Олимпийских игр.

ТАСС

Делегация ГДР на открытии Олимпийских Игр в Москве.

imago sportfotodienst/Global Look Press

Торжественное открытие XXII летних Олимпийских игр.

Владимир Савостьянов/ТАСС

Чаша Олимпийского огня

Дмитрий Донской/РИА Новости

Золотая медаль Московской Олимпиады.

Edgars Košovojs/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Советский атлет Борис Крамаренко (бронза, слева) и спортсмен из Венгрии Иштван Тот (серебро) во время схватки.

Виктор Великжанин / ТАСС

Олимпийская чемпионка Татьяна Колпакова (СССР) во время выполнения прыжка

Николай Науменков/ТАСС

На марафонской дистанции

Юрий Белинский/ТАСС

На Гребном канале в Крылатском.

Вячеслав Ун Да-Син /ТАСС

Личное первенство по конному троеборью. Победители (слева направо) Александр Блинов (СССР, 2 место), Федерико Эуро Роман (Италия, 1 место), Юрий Сальников (СССР, 3 место) во время награждения.

Виктор Садчиков/ТАСС

Соревнования по водному поло в бассейне стадиона имени В.И. Ленина. Встреча команд Венгерской Народной Республики и Нидерландов.

Николай Малышев/ТАСС

Москва во время Олимпиады.

Derzsi Elekes Andor/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Легкая атлетика. Забег на 400 метров. Альберто Хуанторен (слева) и олимпийский чемпион Виктор Маркин (справа).

Альберт Тавакалов/ТАСС

Советский борец, Олимпийский чемпион 1980 года Илья Мате (сзади) и польский спортсмен Томас Буше во время финального поединка. Соревнования по вольной борьбе (весовая категория до 100 кг).

Владимир Родионов/РИА Новости

Гимнастка Елена Наймушина во время выполнения упражнения на бревне.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Спортсмен на XXII летних Олимпийских играх в Москве.

Сергей Гунеев/РИА Новости

Олимпийский чемпион на дистанции 400 метров вольным стилем Владимир Сальников (в центре) и бронзовый призер Олимпиады Ивар Стукалкин (слева).

Эдуард Песов/ТАСС

Игра между командами СССР и НБР. Баскетбольный турнир.

Александр Макаров/РИА Новости

Валерий Зуфаров /ТАСС

Церемония закрытия Игр.

Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

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