Бузова: я так настроила сборную России, что они выиграли после моих слов

Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова и телеведущая Ольга Бузова рассказала о любви к футболу и своём влиянии на спортсменов. 36-летняя экс-участница проекта «Дом-2» заявила, что именно её речь в эфире телеканала «Матч ТВ» настроила российских футболистов на победу в матче чемпионата Европы с Финляндией.

Когда я последний раз была на «Матч ТВ», то так настроила сборную России по футболу, что они выиграли после моих слов, — сказала Бузова в эфире.

Бузова была в эфире телеканала «Матч» 14 июня 2021 года. Сборная России по футболу 16 июня выиграла у команды Финляндии (1:0), а 21 июня проиграла Дании (1:4) и заняла последнее место в группе B на чемпионате Европы.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что телеканалу хотелось бы, чтобы Ольга Бузова чаще посещала их эфиры, поскольку она повышает цитируемость и просмотры матчей.

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий назвал известную телеведущую и певицу главной Снегурочкой российского футбола. По его словам, это звание она заслужила во время скандального эфира с Дмитрием Губерниевым во время чемпионата Европы.