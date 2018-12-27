Олейник: нет повода гордиться результатами сборной на ЧМ-2018

https://news.ru/storage/news/9c8a1239dae4bfc7fd994729b77ed4a1/92beed44-5f00-4fd5-992b-35c578e6e711_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Сборная России по футболу на чемпионате мира — 2018

Боец смешанных единоборств Александр Олейник заявил, что результатом сборной России по футболу на чемпионате мира — 2018 не нужно гордиться.

«Если честно, не очень увлекаюсь футболом. Результат сборной — это не то, чем хотелось бы гордиться, если честно. Вот в единоборствах так: если десять раз проиграл, а на одиннадцатый смог одержать победу, это не значит, что тебя надо хвалить, носить на руках и осыпать золотом», — сказал Олейник в интервью News.ru.

«Да, ребята молодцы. Надеюсь, для них это был переломный момент, после которого футболисты пойдут до конца. Им надо понять, что они — одни из самых высокооплачиваемых в России, на них рассчитывает вся страна. Многие думают лишь только о себе и о каких-то своих собственных выгодах», — добавил он.

Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала турнира, где уступила хорватам в серии пенальти.

Как ранее сообщалось, Олейник был включён в Книгу рекордов Гиннесса.