https://static.news.ru/photo/f00dc672-3921-11ea-b297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) официальное заявление о вступлении в дело по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

ОКР направил уведомление 16 января, сообщает пресс-служба организации.

Ранее NEWS.ru писал, что WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Запрос был подан в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА.