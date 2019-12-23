https://static.news.ru/photo/155b1478-263c-11ea-a18b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, что состав национальной команды на юношеские Олимпийские игры утверждён, сборная поедет туда без ограничений.

Мы утвердили состав юношеской олимпийской команды России на Игры, которые пройдут в Лозанне с 9 по 22 января, в этих играх наша команда будет участвовать в полноценном режиме с российским флагом. В честь побед наших спортсменов, которых, я надеюсь, будет много, будет звучать национальный гимн, — сказал Поздняков журналистам.

Он отметил, что подготовка к Юношеским играм в Лозанне и Олимпийским играм в Токио идёт в плановом режиме.

ОКР категорически против санкций и ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении «чистых» спортсменов, писал NEWS.ru.