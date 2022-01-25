ОКР утвердил состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

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Руководство Олимпийского комитета России (ОКР) утвердило состав спортсменов, которые отправятся на зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Отмечается , что в состав вошли 212 спортсменов: 103 женщины и 109 мужчин. Всего российская делегация будет иметь 461 представителя.

Однако в заявке сборной России могут произойти незначительные изменения.

В настоящее время решается вопрос о предоставлении нам двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл), — говорится в сообщении.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Ранее министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рекомендовал спортсменам из своей страны не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.