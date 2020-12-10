ОКР сообщил о полной финансовой состоятельности для подготовки к Олимпиаде

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвёл итоги заседания Исполкома организации, которое прошло 10 декабря.

На заключительном заседании ОКР в этом году было принято ряд важных решений. Первое — изменение антидопинговых правил ОКР. Обусловлено это было тем, что с 1 января вступают новые правила Всемирного антидопингового кодекса. Теперь есть ряд новых требований. Чтобы соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу, нам необходимо было изменить внутренние правила, — сказал он журналистам.

Во-вторых, по словам главы ОКР, был утверждён финансовый план на 2021 год, который включает в себя финансирование всех мероприятий по подготовке к Олимпийским играм.

Мы полностью финансово состоятельны и готовы обеспечить все этапы подготовки нашим спортсменам, — сказал он.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что причастная к допингу федерация не сможет просить финансирования, так как ОКР проводит политику нулевой толерантности к нарушителям, писал NEWS.ru.