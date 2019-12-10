https://static.news.ru/photo/ee754372-1a9e-11ea-b31e-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Егор Канавин/NEWS.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что постарается сделать всё для того, чтобы российские спортсмены выступили на Олимпийских играх в Токио-2020 под национальным флагом.

Поздняков назвал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) предсказуемым и отметил, что ОКР готовился к нему.

Позиция ОКР неизменна — санкции неадекватные, нелогичные. Убеждены, что российские спортсмены должны поехать в составе команды, которые по хартии. Мы сделаем всё зависящее, чтобы сборная выступила под флагом российского триколора. В рекомендациях не содержатся обвинения в сторону ОКР. Тем не менее последствия напрямую ущемляют права нашей организации, — заявил Поздняков на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что ОКР будет отстаивать права «чистых» спортсменов.

Они оказываются пострадавшей стороной. Атлеты, которые в честной борьбе завоевали право соревноваться, должны это делать, как и соперники. Но сейчас они лишены равноправия. Невозможно понять позицию руководителя WADA о недопуске «чистых» спортсменов, — заключил Поздняков.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.