ОКР разорвёт договоры аренды со спортивными федерациями

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о мерах, которые принимаются для поддержания спортивных федераций на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.
Мы готовим меры поддержки в ОКР — практически на два месяца прерываем договор аренды с нашими федерациями, которые размещаются в здании ОКР. Да, мы понесём финансовую потерю, но понимаем, что сейчас очень важна солидарность и помощь. И если мы можем облегчить работу федерациям, то это сделаем. К тому же эти финансовые средства им понадобятся в ближайшее время. Сейчас с коллегами по Исполкому мы принимаем конечное решение, но у меня нет сомнений, что мои коллеги поддержат это предложение, — сказал Поздняков во время онлай-конференции.
Ранее Поздняков рассказал об изменениях в связи с переносом Игр-2020 в Токио на 2021 год. ОКР перегруппировал финансовые ресурсы из-за коронавируса. Как писал NEWS.ru, церемония открытия летних Олимпийских Игр пройдёт 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.
Добавьте наши новости в избранные источники