ОКР разорвёт договоры аренды со спортивными федерациями

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об изменениях в связи с переносом Игр-2020 в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Мы очень внимательно подошли к этой проблеме и смогли за короткий период перегруппировать финансовые ресурсы, чтобы дать возможность нашим федерациям и партнёрам, немного выдохнуть. ОКР смог выделить 267 млн рублей...