ОКР прояснил позицию по участию спортсменов в Олимпиаде Поздняков: ОКР поддерживает отказавшихся от условий МОК спортсменов

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Олимпийский комитет России (ОКР) поддерживает соотечественников, которые сознательно отказываются от условий МОК по участию в Олимпийских играх, заявил президент ОКР Станислав Поздняков. Он также подчеркнул, что каждый спортсмен сам вправе делать личный выбор.

Поздняков согласился со словами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в РФ нет единой позиции по теме участия российских атлетов на ОИ. По его словам, позиция ОКР более четкая — комитет выступает на стороне тех, для кого выдвинутые МОК условия неприемлемы.

Олимпийский комитет России — на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону баррикад и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года, — пояснил он.

Президент ОКР также подчеркнул, что, несмотря на это, каждый сам должен сделать выбор о том, стоит ли принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. В заключение Поздняков заявил, что требования МОК заведомо унизительны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в правительстве не ведутся дискуссии о создании специального совета, который принял бы решение о том, кому стоит участвовать в ОИ. По его словам, каждый из спортсменов сам делает выбор.