ОКР обратился к МОК с просьбой использовать «Катюшу» вместо гимна

https://static.news.ru/photo/9cced0ce-6a07-11eb-89ac-96000091f725_660.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой разрешить использование песни «Катюша» вместо гимна РФ на Олимпиаде. Об этом сообщил журналистам глава ОКР Станислав Поздняков.

Мы отправили предложение, теперь ожидаем реакции МОК. Пожара нет, времени на принятие решения предостаточно, — сказал Поздняков.

До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не имеют права выступать на крупнейших международных соревнованиях под национальным флагом. Также запрещён к использованию гимн РФ. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с делом о допинге в нашей стране.

Стоит заметить, что вариант использовать «Катюшу» вместо гимна возник не впервые. Ещё в декабре её же предложил народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его словам, песня должна быть сугубо эмоциональной, патриотической, такой, чтобы было ясно, что это российская песня.

В январе с аналогичной инициативой выступила комиссия спортсменов ОКР. Позже эту идею поддержали и другие спортсмены и чиновники — в частности одобрение идея получила у главы Минспорта Олега Матыцина. Единственным, кто резко воспротивился такой перспективе, стал четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он, впрочем, придрался не к самой композиции, а к амбициям спортсменов и к ситуации с российским спортом в целом. По его словам, «Катюша» — песня победы, а нашим атлетам «надо петь похоронную».

Как писал NEWS.ru, певец и композитор Александр Градский также принял участие в обсуждении гимна России для Олимпиады. По мнению Градского, использование «Катюши» — неплохая идея. Он заявил, что уже раньше думал о том, чтобы вместо гимна наши спортсмены выходили под другую музыку. При этом для такого важного события, по его словам, всё же следует подобрать более торжественную музыку. Например, «Боже, царя храни».