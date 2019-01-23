ОКР отреагировал на информацию об участии сборной в ОИ

https://news.ru/storage/news/cd7a82334957bd4043e6c006a85ceaa5/b2e346fd-fd29-4b75-b327-d807109a4ef0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что пока нет опасений относительно участия сборной в летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

«Сейчас время от времени появляется информация о том, что участие нашей Олимпийской команды в Играх в Японии находится под вопросом из-за неких потенциально возможных новых санкций. Считаю, что оснований для такого рода опасений сейчас нет», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Также он заявил, что ОКР приветствует решение исполкома WADA оставить неизменным статус РУСАДА и не применять к нему какие-либо санкции.

ОКР был временно лишён статуса полноправного члена Международного олимпийского комитета (МОК) в декабре 2017 года. Из-за этого российские спортсмены выступали на зимних Играх — 2018 под нейтральным флагом. ОКР был восстановлен в статусе только после Олимпиады в Пхёнчхане.

Ранее News.ru сообщал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сохранило за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) статус соответствия. Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции 22 января. Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что РУСАДА может быть вновь отстранено, если обнаружатся несоответствия в предоставленных Московской лабораторией данных.