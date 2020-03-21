https://static.news.ru/photo/61fefa14-6c65-11ea-9f79-fa163e074e61_660.jpg Президент ОКР Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийский комитет России (ОКР) старается делать всё возможное для сохранения здоровья спортсменов.

Мы стараемся избежать спекуляций и быть максимально солидарными друг с другом. А также делать всё возможное для сохранения здоровья наших спортсменов, — цитирует президента ОКР Станислава Позднякова ТАСС.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.

Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу, заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Екатерина Гамова заявила, что говорить о переносе Игр 2020 года в Токио рано.