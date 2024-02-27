Окончательный ответ: Путин потребовал четкого решения по Олимпиаде-2024

Фото: kremlin.ru/ТАСС

Встреча с олимпийской сборной России

Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России принять окончательное решение по поездке россиян на Игры-2024. В чем заключается задача чиновников, каковы критерии Международного олимпийского комитета и отобрался ли кто-то из атлетов на Олимпиаду в нейтральном статусе — в материале NEWS.ru.

Что поручил Путин

Летняя Олимпиада — 2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Решение об участии российских атлетов пока не принято — во-первых, нет четких критериев допуска от Международного олимпийского комитета (МОК), во-вторых, российская сторона на данный момент сама не определилась, на каких условиях она готова отправиться на Игры.

Решение должны принять Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) — такое поручение дал ведомствам президент страны Владимир Путин. Его помощник Игорь Левитин сообщил об этом на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», которое проходит на выставке-форуме «Россия».

«Так как уже идут отборочные соревнования, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Играх и какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии наших спортсменов», — цитирует Левитина ТАСС.

В декабре 2023 года президент на прямой линии поручил Министерству спорта и ОКР проанализировать условия допуска российских спортсменов на Игры в Париже и принять взвешенное решение по их участию.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press Маскоты ОИ-2024

CAS не допустил россиян до участия в Олимпиаде-2024

23 февраля в официальном Telegram-канале ОКР появился комментарий насчет отклонения Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции против решения исполкома МОК от 12 октября 2023 года о временном отстранении ведомства.

«Лозаннский арбитраж подтвердил, что олимпийская команда России, российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх XXXIII Олимпиады в Париже, равно как и исключил любое возможное взаимодействие ОКР со спортсменами, которых МОК признает соответствующими критериям т. н. нейтральности», — сообщается в посте.

В комментарии также добавлено, что МОК принимает усилия для минимизации числа приглашенных нейтральных (российских) атлетов, вводя дополнительные проверки.

«Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия», — добавлено в Telegram-канале ОКР.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие критерии предоставил МОК для отбора россиян

Исполком МОК решил, что индивидуальные нейтральные спортсмены из сборной России, прошедшие квалификацию по существующим системам отбора, имеют право участвовать в соревнованиях Олимпийских игр — 2024 в Париже. Для этого нужно соблюсти ряд критериев:

участие в статусе индивидуальных нейтральных атлетов;

невозможность участия в командных соревнованиях;

спортсмены не могут активно поддерживать специальную военную операцию России;

нужно соответствовать антидопинговым требованиям;

санкции против правительств России и Белоруссии будут действовать во время Игр.

Эти правила действуют для россиян и белорусов. В декабре МОК же сообщал, что только 11 нейтральных атлетов квалифицировались на Олимпийские игры: шесть — с российскими паспортами и пять — с белорусскими. Из сборной России это велогонщики и борцы.

Также возможно участие в Олимпиаде теннисистов — они выполнили критерии отбора, но не участвовали в командных соревнованиях последних лет из-за санкций. Несмотря на это, спортсменам может быть предоставлена т. н. wild card — специальное приглашение, так как сразу несколько теннисистов входит в топ-20 лучших игроков мира. Среди них Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Фото: IMAGO/Paul Zimmer/Global Look Press Карен Хачанов

«Будет позор, если мы поедем на Олимпиаду»

Против выступления россиян на Олимпиаде выступила главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики заявила, что сборная страны не будет выступать без флага и гимна.

«Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — сказала Винер.

Она добавила, что флаг и гимн России — принадлежность к стране, а спортсмены — «не беженцы и не бомжи».

«Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины — зачем вообще тогда выступать?» — объяснила свои слова Винер в эфире «Соловьев Live».

Похожее мнение высказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Она поддержала Винер и сказала, что в команде нет спортсменов, которые готовы ехать на Олимпиаду при таких условиях.

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва» Ирина Винер

«Надо уважать свою страну и себя, хватит стоять перед ними на коленях. Я, как и Винер, считаю, что поездка на Олимпиаду будет позором. Даже не назову это позором, а предательством своей страны. Они специально это делают, пытаются расколоть нашу страну изнутри», — отметила Родионенко.

Российский паралимпиец, экс-чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев также в интервью NEWS.ru заявил, что не готов ехать в Париж-2024 в нейтральном статусе.

«Я же тут живу, тут моя семья, как я поеду в нейтральном статусе? Я просто не вижу для себя такой возможности. Даже если не будет прямого запрета», — сказал он.

Кто выступил за участие в Играх

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России, косвенно поддержал нейтральных атлетов, которые захотят поехать на Игры. На чемпионате Европы в Бухаресте борцы выиграли 15 медалей и завоевали четыре олимпийские квоты: они принадлежат Заурбеку Сидакову, Зауру Угуеву, Шамилю Мамедову и Магомеду Курбанову. По словам Мамиашвили, спортсмены продолжают подготовку к Олимпийским играм, что означает их решимость выступить на турнире.

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отмечал в разговоре с NEWS.ru, что российские власти должны разобраться с данной ситуацией и выработать единую позицию насчет участия спортсменов в Олимпиаде. Именно это и поручил Владимир Путин Министерству спорта и ОКР.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Михаил Мамиашвили

«Моя позиция простая: есть поручение президента России, адресованное Министерству спорта и Олимпийскому комитету, разобраться в решении Международного олимпийского комитета. И я этого очень жду», — сказал он.

Еще один депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в разговоре с NEWS.ru отметила, что президент всегда поддерживает спортсменов. Но критерии, которые выставил для россиян МОК, могут оказаться невыполнимыми.

«Из 80 человек, которые, возможно, туда поедут, немногие смогут соблюсти одно из условий участия — отсутствие финансирования из федерального бюджета. Под этот критерий попадают только теннисисты. Все остальные финансируются из федерального бюджета. Может, там и окажется буквально несколько человек», — сказала она.

Журова также отметила слова президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку французских военных в зону СВО.

«Макрон может даже при наличии аккредитации не пустить наших спортсменов на свою территорию. Если у Франции такие отношения с Украиной, Макрон просто не пустит наших. Эти риски нужно представить президенту. Мы это видим в других видах спорта, тут же начинаются бойкоты и отказы выходить на матчи, есть даже соответствующие законы. А если латыш в теннисе выйдет на русского? Не будет матча, трансляции? Я не уверена, что наши спортсмены сами захотят поехать», — добавила Журова.

Стоит отметить, что ОКР пока не получал приглашения на Олимпийские игры, а значит, решение чиновников прямым образом не может повлиять на участие самих спортсменов в Играх. Бойкот соревнований официальными лицами не означает автоматический пропуск турнира атлетами. Принять независимое решение они теоретически могут. Но, как отметила Журова, большинство спортсменов тренируются в России, получают здесь зарплату и подчиняются законам страны, что может сыграть важную роль в принятии ими решения по Парижу-2024.

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