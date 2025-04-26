Появились новые детали о разрушенном доме Большунова Тренер Бородавко: родители Большунова не поедут к разрушенному ВСУ дому

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ВС Украины

Родители трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова не поедут на место разрушенного ВСУ дома в Брянской области, рассказал «Спорт-экспресс» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его словам, отец спортсмена не хочет подвергать себя опасности, так как «за машинами и людьми охотятся дроны».

Было попадание в дом. Разнесли весь дом родителей Большунова. Разговаривал с Александром Ивановичем, он говорит, нет смысла ехать смотреть — за машинами и людьми охотятся дроны. Нет смысла подвергать себя опасности, когда дом не вернуть, — сказал Бородавко.

По словам тренера, Большунов-старший очень переживает из-за случившегося, так как любил дом. При этом Бородавко уточнил, что семья переехала оттуда давно, как только началась СВО.

Дом родителей олимпийца был разрушен прямым попаданием украинского боеприпаса. Накануне, 25 апреля, дом был обстрелян осколочным боеприпасом ВОГ, в результате чего начался пожар, все постройки сгорели. Отец спортсмена Александр Большунов рассказал, что пострадал душевно из-за обстрела и разрушения украинскими войсками его дома в Брянской области.