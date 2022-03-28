Охота на Макса: как популярного бойца ММА обвинили в изнасиловании

Скандально известный боец ММA Максим Новосёлов оказался в очередной неприятной ситуации. Спортсмена обвинили в изнасиловании, в его отношении уже заведено уголовное дело по двум статьям. Сам спортсмен отрицает вину и говорит, что его подставили. Рассказываем подробнее о странной истории.

Мытищинский хоррор

По данным Telegram-канала «112», заявление в полицию подала 18-летняя Анна Чекмарёва, которая с подругой решила отдохнуть в Мытищинском баре «Руки Вверх». Там девушки познакомились с компанией 48-летнего Новосёлова, после чего, по разным данным, мужчины предложили дамам то ли отвезти их домой, то ли поехать в столицу для продолжения банкета. В любом случае, в автомобиль те сели добровольно.

Однако дальше, по словам Чекмарёвой, произошло страшное. На Путилковском шоссе машина совершила остановку, а Новосёлов начал к ней приставать и попытался изнасиловать. Девушкам каким-то образом удалось позвонить в полицию и сообщить своим примерные координаты, благодаря чему правоохранители оперативно обнаружили автомобиль и задержали всю компанию.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Через несколько часов стало известно, что на Новосёлова завели уголовное дело по двум статья: изнасилование и насильственные действия сексуального характера. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения. Судьба друзей Новосёлова, с которыми он находился в машине, неизвестна.

Украинский след

Сам Новосёлов оперативно дал комментарий «Матч ТВ», в котором отрицал свою вину. Произошедшее он назвал «подставой». На вопрос о том, что случилось в Мытищах, боец ответил, что «ничего».

На самом деле, то, что произошло сегодня, — из-за поездки на Украину. Я думаю, кому-то не понравились мои новости, мои рассказы. Всё как есть я рассказывал. Видимо, у нас есть внутренний враг. Ничего не понятно, никто ничего не говорил, какая-то подстава, дебильнейшая подстава, ради чего — непонятно, — заявил Новосёлов.

После этого монолога вопросов возникает гораздо больше, чем ответов. Где конкретно был Новосёлов и с какой целью — непонятно. В его аккаунте в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) специальной операции на Украине посвящён один пост — шуточный скетч, высмеивающий санкции западных стран в отношении России. А вот в профиле Новосёлова во «ВКонтакте» есть более любопытный ролик от 26 марта, который длится всего 13 секунд.

Спортсмен в военной форме с белой повязкой на рукаве стоит на фоне сожжённой военной техники, находящейся у повреждённого здания. «Вот так неонацисты Украины прикрываются госучреждениями и жилыми постройками», — говорится в описании к ролику. Сам Новосёлов называет здание школой, но ничего не сообщает о том, где оно находится. На это лишь намекает хештег #Мариуполь.

Тяжёлый бэкграунд

Проблемы с законом для Новосёлова не в новинку. В начале девяностых спортсмен с головой окунулся в криминальный мир и на 13 лет попал за решётку за убийство. Спортсмен рассказывал, что во время одной из разборок отобрал у оппонента автомат, из которого расстрелял противника. Новосёлов признавал, что поступил неправильно, но при этом отметил, что в противном случае сам оказался бы на том свете.

Максим Новосёлов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй срок был гораздо короче: в 2012-м Новосёлов оказался в местах лишения свободы на 3,5 года за покровительство наркобизнеса. Сам спортсмен называл дело сфабрикованным и отказывался признавать вину.

До первой посадки Новосёлов был военнослужащим, участвовал в подпольных боях без правил. Драться и качаться спортсмен продолжил и за решёткой, а в 2007 году после освобождения даже выиграл чемпионат Европы по самбо в весовой категории свыше 100 килограммов. В профессиональных смешанных единоборствах Новосёлов провел 14 боёв, в которых одержал 11 побед, потерпел два поражения, а ещё одну встречу свёл вничью. За агрессивный стиль спортсмен получил прозвище Безумный Макс.

Лучшие годы спортсмена по большей части прошли в тюрьме, поэтому ему не удалось добиться в ММА каких-то выдающихся успехов, зато Новосёлов стал популярным блогером. Сначала он получил известность, участвуя в съёмках роликов для канала TRUE GYM MMA на YouTube, а затем прокачал и собственные соцсети.

В последнее время Новосёлов активно принимал участие в боях по правилам бокса в рамках шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ». За последний год он нокаутировал двух соперников и наверняка хотел продолжать участвовать в выставочных поединках. Уголовное дело может внести в эти планы коррективы.