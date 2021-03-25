Огонь Олимпийских игр в Токио потух в первый день эстафеты

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В Японии в первый же день эстафеты погасло пламя Олимпийского огня, его пришлось восстанавливать от резервной лампады. Причиной инцидента стала неисправная горелка.

Первыми факелоносцами стали представительницы женской сборной Японии по футболу, сообщает РИА Новости. Эстафета Олимпийского огня стартовала 25 марта в центре подготовки футболистов J-Village в префектуре Фукусима, которая стала символа возрождения страны после землетрясения и цунами 2011 года, и продлится 120 дней. Символ Игр будет путешествовать по территории японских префектур, после чего 23 июля его доставят на церемонию открытия.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако мероприятие перенесли на год из-за пандемии COVID-19. При этом МОК сохранил название «Токио-2020».

Ранее японские власти заявили, что из-за риска распространения коронавируса на Игры в Токио не пустят иностранных болельщиков, а также ограничат число сопровождающих в делегациях лидеров государств. Так, в группе сопровождения зарубежного лидера на летней Олимпиаде должно быть не более 11 человек, а в делегации министра — не более четырёх.

Как сообщал NEWS.ru, за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году из-за пандемии выступило большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея. За отмену соревнований также выступили 35% жителей Японии, 47% японских граждан считают, что спортивное мероприятие нужно перенести на другие даты.