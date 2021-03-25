Огонь Олимпийских игр в Токио потух в первый день эстафеты

В Японии в первый же день эстафеты погасло пламя Олимпийского огня, его пришлось восстанавливать от резервной лампады. Причиной инцидента стала неисправная горелка.
Первыми факелоносцами стали представительницы женской сборной Японии по футболу,
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако мероприятие перенесли на год из-за пандемии COVID-19. При этом МОК сохранил название «Токио-2020».
Ранее японские власти заявили, что из-за риска распространения коронавируса на Игры в Токио не пустят иностранных болельщиков, а также ограничат число сопровождающих в делегациях лидеров государств. Так, в группе сопровождения зарубежного лидера на летней Олимпиаде должно быть не более 11 человек, а в делегации министра — не более четырёх.
Как сообщал NEWS.ru, за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году из-за пандемии выступило большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея. За отмену соревнований также выступили 35% жителей Японии, 47% японских граждан считают, что спортивное мероприятие нужно перенести на другие даты.