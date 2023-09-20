Офтальмолог рассказала, как разрыв сетчатки отразится на карьере Валиевой Врач Лепина: разрыв сетчатки глаза может сказаться на карьере Камилы Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Сетчатка – это внутренняя оболочка глаза, ее разрыв или отслойка – тяжелейшая патология, рассказала NEWS.ru врач-офтальмолог Мария Левина. По ее словам, это может сказаться на карьере спортсменки Камилы Валиевой,если она срочно не обратится к врачу.

Сетчатка – это внутренняя оболочка глаза, ее разрыв или отслойка – тяжелейшая патология. Спровоцировать ее могут травмы, резкие прыжки, наклоны, удары или серьезные физические нагрузки. Также это может стать причиной патологии, например, высокого давления или развивающейся близорукости. Это крайне опасное состояние, которое нуждается в немедленном обращении к врачу. Симптомы болезни могут сильно различаться, если поврежден центральный отдел сетчатки, то пациент начнет замечать потерю остроты зрения. В отношении с Валиевой это, конечно, может сказаться на карьере спортсменки, если она оперативно не обратится к врачу, – рассказала Левина.

Врач отметила, что симптомы могли проявиться у Валиевой не сразу, или быть косвенными, например, появлялись яркие внезапные вспышками света, помутнений в глазу. Такое возможно в том случае, что произошла периферическая отслойка сетчатки.

Если говорить о периферических отслойках, то симптомы будут не характерные, поэтому человек может и не обратить на них внимания. Обычно лечение требует хирургического вмешательства, все зависит от размера очага поражения. В 2021 году у Валиевой обнаружили допинг в организме, однако я бы не стала связывать это с данной патологией, все-таки прошло очень много времени. Думаю, есть средства, которые могут сказаться на здоровье организма, в том числе и на сетчатке глаза, однако подтвердить это смогут лишь проведенные анализы и наблюдения врача, – добавила Левина.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что в августе перенесла разрыв сетчатки глаза. 16 сентября спортсменка выступила с короткой программой в контрольных прокатах сборной России в Москве.

До этого тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала не допустить завершения карьеры фигуристки Валиевой. Она выразила надежду, что суд примет сторону спортсменки и ее карьера не закончится таким образом.