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«Одноклассники» назвали самых обсуждаемых спортсменов ОИ-2022

19:19, 21 февраля 2022
«Одноклассники» назвали самых обсуждаемых спортсменов ОИ-2022 Камила Валиева Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press
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Фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова, а также лыжник Александр Большунов стали самыми обсуждаемыми российскими спортсменами в соцсети «Одноклассники». Именно их чаще всех участников Олимпиады в Пекине от команды России упоминали пользователи, отмечает пресс-служба «Одноклассников».

Затем следуют фигуристка Анна Щербакова, лыжница Наталья Непряева, лыжник Денис Спицов, фигуристки и фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Виктория Синицина.

В топ-5 обсуждаемых видов спорта вошли хоккей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек и — на первом месте — фигурное катание. Его популярность вызвана успешными выступлениями спортсменов и скандалом вокруг допинг-пробы Камилы Валиевой.

Замыкают десятку самых популярных видов спорта фристайл,
прыжки с трамплина, кёрлинг, конькобежный спорт и санный спорт.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» анонсировала ряд изменений к Олимпийским играм в Пекине. Они помогли активно болеть за российских спортсменов, получать последние новости об играх и узнавать интересные факты от самих олимпийцев. С 3 февраля пользователи могли наблюдать за Олимпийскими зимними играми прямо в соцсети в специальной ленте новостей.

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