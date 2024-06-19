Реплика про «шмар» лишила комментатора Игр БРИКС работы Комментатора Иваницкого отстранили от Игр БРИКС после реплики про «шмар»

Комментатор Владимир Иваницкий сообщил Telegram-каналу Baza, что его отстранили от работы на Играх БРИКС после реплики про «руса-самбиста» и «шмар», которые могут испортить его генетику. Спортивный журналист с решением руководства не согласился.

Иваницкий отметил, что узнал о своем отстранении только что: в 18:00 мск он должен был комментировать соревнования по борьбе. Со своим отстранением он не согласился и объяснил, что «шмарами» он считает женщин с низкой социальной ответственностью. По его словам, такая партия российскому спортсмену Кириллу Князькову, которого он назвал «русом», точно не нужна.

В эпоху НТВ+ никогда журналистов не сливали. Всегда вписывались. В тот период давления соцсетей не было такого, как сейчас, — заявил он.

Ранее сообщалось, что сборная Армении по художественной гимнастике не будет выступать в Играх БРИКС в Казани из-за замены главного судьи турнира. Как рассказала член команды Сильва Саргсян, изначально оценивать спортсменов должна была представительница Армении, но ее заменили на судью из Азербайджана.

Ранее стало известно, что четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев стал победителем произвольной программы на Играх БРИКС. Спортсмен оказался единственным заявленным участником в этой категории. Он набрал 211,6542 балла.