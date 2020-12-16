«Очевидно, что накосячили»: Кафельников прокомментировал решение CAS

https://static.news.ru/photo/b05816ec-40a8-11eb-894b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Самый титулованный теннисист в российской истории Евгений Кафельников оценил решение Спортивного арбитражного суда об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Он выразил сожаление, что страдать будут простые спортсмены.

Очевидно, что накосячили, а кто накосячил — другой вопрос. Обидно, что за косяки отдельных индивидов будут страдать те, кто к этому вообще не причастен, это самое противное для меня, как для бывшего спортсмена, — сказал он.

Он отметил, что не будет осуждать людей, которые решат сменить гражданство, чтобы попасть на чемпионат мира или Олимпийские игры. По его словам, спортсмены живут для этих соревнований. В связи с этим не стоит клеймить обычных людей, а наказывать стоит тех, из-за кого произошли нарушения в применении допинга.

Конечно, принцип коллективной ответственности я не приветствую, но всё равно люди, из-за кого это всё случилось, должны были понимать, к чему всё это может привести. Вот и получили, к сожалению. Еще раз говорю, мне очень неприятно, что из-за этого будут страдать те, кто к этому не имеет никакого отношения, — цитирует Sport24 спортсмена.

CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры — 2020 в Токио и в 2022 году в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.

В WADA заявили о разочаровании в связи с тем, что CAS не принял предложение об отстранении России на четыре года. При этом там напомнили, что наложенные санкции всё ещё являются самыми серьёзными за всю историю допинговых нарушений, что даёт сигнал о недопустимости усилий по подрыву глобальной антидопинговой системы, писал NEWS.ru.