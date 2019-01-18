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Очередной футбольный клуб России на грани банкротства

vk.com/fc_luch

спорт [ версия для печати ]

Руководство футбольного клуба «Луч» (Владивосток) планирует добиться признания клуба банкротом, так как долги составляют более 200 млн рублей.

«Луч» не будет участвовать в Кубке Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и принёс извинения болельщикам в связи с отказом от участия в турнире. Клуб изначально планировал провести сборы на Кипре, но теперь команда может поехать в Сочи либо вообще отменить предсезонную подготовку.

Сообщалось, что «Луч» в Кубке ФНЛ заменит команда «Муром» из Владимирской области. После 24 туров в чемпионате ФНЛ владивостокцы занимают 10-е место в турнирной таблице.

Власти региона в курсе сложившейся ситуации, сообщает «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что курский «Авангард» может прекратить своё существование. В 2018 году из-за проблем с финансированием были расформированы сразу несколько российских футбольных команд. Среди них пермский «Амкар», «Кубань» и команда из Ленинградской области «Тосно».


#футбол #банкрот #ФНЛ #ФКЛуч
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