Очередной футбольный клуб России на грани банкротства

https://news.ru/storage/news/3c294ed29a0a560a720d3971b974b32f/7366ea35-3895-4ef1-97ac-d792c0609638_850.jpg vk.com/fc_luch

Руководство футбольного клуба «Луч» (Владивосток) планирует добиться признания клуба банкротом, так как долги составляют более 200 млн рублей.

«Луч» не будет участвовать в Кубке Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и принёс извинения болельщикам в связи с отказом от участия в турнире. Клуб изначально планировал провести сборы на Кипре, но теперь команда может поехать в Сочи либо вообще отменить предсезонную подготовку.

Сообщалось, что «Луч» в Кубке ФНЛ заменит команда «Муром» из Владимирской области. После 24 туров в чемпионате ФНЛ владивостокцы занимают 10-е место в турнирной таблице.

Власти региона в курсе сложившейся ситуации, сообщает «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что курский «Авангард» может прекратить своё существование. В 2018 году из-за проблем с финансированием были расформированы сразу несколько российских футбольных команд. Среди них пермский «Амкар», «Кубань» и команда из Ленинградской области «Тосно».