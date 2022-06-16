«Очень ей благодарна»: глава ВФЛА о выступлении Трусовой в прыжках в длину Глава ВФЛА Привалова заявила, что Трусова привлекла внимание болельщиков к легкой атлетике

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Александра Трусова

Исполняющая обязанности президента Всероссийской ассоциации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о дебюте фигуристки Александры Трусовой в прыжках в длину, сообщает «Газета.Ru». Глава организации выразила благодарность спортсменке.

Саша, понимая, что ни разу этого не делала и могла выглядеть в глазах профессионалов не слишком убедительно, все же пошла на это. И я очень ей благодарна, потому что она привлекла внимание и большого количества поклонников фигурного катания, которые стали смотреть легкую атлетику, — заявила Привалова.

Ранее олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский оценил выступление фигуристки Александры Трусовой на Неделе легкой атлетики в Москве. По его мнению, спортсменка показала достойный результат для первого раза и внесла свой вклад в развитие этого вида спорта.

9 июня Трусова выступила на Неделе легкой атлетики и прыгнула в длину на 4,19 метра, что соответствует второму юношескому разряду. Фигуристка заняла последнее место среди участниц.