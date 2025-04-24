«Очаровала всех»: Журова рассказала, чего ждет от новой главы МОК Депутат Журова ждет принципиальных изменений при новом президенте МОК

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Cветлана Журова

При новом президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри стоит ждать принципиальных изменений в деятельности организации, поскольку она достаточно независимый кандидат, заявила в интервью NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она призналась в сомнениях, что руководителем МОК станет женщина не из Европы.

Она была протеже Баха, но были сомнения, что изберут женщину, тем более не из Европы. Думаю, она очаровала всех попыткой объяснить, что будет независимой. Это сыграло серьезную роль, — сказала Журова.

Депутат отметила, что Россия лишний раз старалась не упоминать Ковентри из-за ее африканского происхождения (Зимбабве. – NEWS.ru). Иначе, по мнению Журовой, пошли бы разговоры о вмешательстве Москвы в выборы главы МОК.

Знаем, как все это заканчивается. Россия кого-нибудь отрекламирует, а потом, как в первые выборы Трампа, весь срок он судился за то, что с РФ он не имел никаких дел и мы ему не помогали. Если бы не было таких разговоров, может быть мы уже тогда помирились бы с Америкой, выстроили с ними отношения, — добавила Журова.

Зимбабвийка Ковентри стала первой женщиной, избранной президентом МОК. Выборы главы организации прошли 20 марта на курорте Коста-Наварино в Греции. 41-летняя Ковентри стала 10-м президентом организации. Она является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию.

22 марта Ковентри заявила, что вопрос возвращения России к Олимпиаде в Милане рассмотрит рабочая группа. Она призналась, что в принципе выступает против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов.