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Оценены шансы Нурмагомедова победить Фергюсона

Тони Фергюсон Anthony Ferguson/facebook.com

Тони Фергюсон

спорт [ версия для печати ]

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кевин Ли оценил шансы российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова в возможном поединке против американца Тони Фергюсона.

Он выразил уверенность в победе россиянина.

«В последнем бою Тони был не похож на самого себя. Думаю, Хабиб сможет его измотать. Не думаю, что следует говорить о досрочной победе, но уверен в победе Хабиба», — приводит слова Ли MMAJunkie.

Бой, о котором вспомнил спортсмен, — победная для Фергюсона встреча с соотечественником Энтони Петтисом.

Ранее Нурмагомедов навал троих бойцов, с которыми хотел бы встретиться в октагоне до завершения карьеры, и Фергюсон был в их числе.

В последнем бою Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в поединке за чемпионский пояс в лёгком весе 7 октября 2018 года. После боя в октагоне и за его пределами завязалась драка. И россиянин, и ирландец в качестве санкций отстранены от боёв организации. Они ожидают решения по этому делу. Атлетическая комиссия Невады рассмотрит его 29 января.

Как сообщал News.ru, Хабиб по-новому объяснил прыжок на команду Конора.


#UFC #ХабибНурмагомедов
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