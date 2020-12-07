Обозреватель NEWS.ru выдвинут на премию «Лучший спортивный журналист года»

https://static.news.ru/photo/6015083a-393b-11eb-a386-fa163e074e61_660.jpg Александр Круглов Фото: NEWS.ru

Торжественная церемония вручения наград III Международной премии в области спорта и букмекерства (Премия РБ) состоится в марте 2021 года. Определился лонг-лист в номинациях «Спортсмен года» и «Лучший спортивный журналист года».

За звание «Спортсмен года» будут бороться Александр Большунов (лыжный спорт), Андрей Василевский (хоккей), Анна Вяхирева (гандбол), Артём Дзюба (футбол), Никита Кучеров (хоккей), Роман Репилов (санный спорт), Андрей Рублёв (теннис), Пётр Ян (смешанные единоборства) и Даниил Медведев (теннис).

В лонг-лист номинации «Лучший спортивный журналист» вошли Илья Андреев («Спорт-Экспресс»), Нобель Арустамян («Матч ТВ»), Дмитрий Егоров (Sport24), Иван Карпов (Metaratings), Вадим Лукомский (Sports.ru), Евгений Макаров («Чемпионат») и спортивный обозреватель (биатлон, боевые единоборства) федерального информационно-аналитического портала NEWS.ru Александр Круглов.

Открытое голосование продлится до 1 февраля, после чего экспертное жюри определит победителя.

Александр Круглов спортивной журналистикой занимается с 2008 года, специализируется на биатлоне и боевых единоборствах. С 2009 по 2018 год работал обозревателем портала «Чемпионат». В разное время сотрудничал с изданиями «Советский спорт», Sport24, «Лыжный спорт», журналами «Биатлон» и «Динамо». С января 2019 года штатный обозреватель NEWS.ru.

В качестве журналиста работал на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, зимних Играх 2014 года в Сочи и летней Олимпиаде — 2016 в Рио-де-Жанейро. С места событий осветил свыше 100 международных и всероссийских соревнований по биатлону.

Ранее NEWS.ru стал лауреатом Премии Рунета 2020 в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации».