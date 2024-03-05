Обнародована мотивировочная часть решения по апелляции ОКР CAS выложил мотивировочную часть решения по апелляции ОКР на отстранение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне опубликовал на своем сайте мотивировочную часть решения по апелляции на временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР). Отмечается, что ОКР отстранен за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

ОКР в своей апелляции заявлял, что его решение включить региональные спортивные организации регионов в свой состав не было нарушением. CAS, рассматривавший это дело, отклонил претензии, сообщив, что решение МОК не нарушило принципы законности, равенства или пропорциональности.

23 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение МОК о приостановке членства ОКР в организации. Комиссия постановила, что это не нарушило принципы законности и равенства.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет объявил, что российских спортсменов, прошедших отбор, допустят до парижских Игр в индивидуальном нейтральном статусе, без флага и гимна, а также другой символики РФ. Вместе с тем МОК запретил участвовать в соревнованиях атлетам, связанным с силовыми структурами и поддерживавшим спецоперацию.