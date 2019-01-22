Объект Универсиады примет ЧМ по хоккею среди юниоров

Первенство мира среди юниоров (U-19) пройдёт в Красноярске на стадионе «Енисей». Соревнования будут носить тестовый характер.
В турнире примут участие пять сборных: Швеции, России, Казахстана, Финляндии и Норвегии. Участники сыграют в круговом этапе, по итогам которого четыре сильнейшие сборные разыграют медали Первенства.
Вместо билетов болельщикам будут раздавать флайеры за два часа до матчей. На полуфинальные и финальные матчи билеты можно приобрести в кассах спортивного объекта. Стоимость билетов — 100 рублей.
Ранее News.ru сообщал, что организаторов Универсиады обучили английскому языку.