Объект Универсиады примет ЧМ по хоккею среди юниоров

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Первенство мира среди юниоров (U-19) пройдёт в Красноярске на стадионе «Енисей». Соревнования будут носить тестовый характер.

В турнире примут участие пять сборных: Швеции, России, Казахстана, Финляндии и Норвегии. Участники сыграют в круговом этапе, по итогам которого четыре сильнейшие сборные разыграют медали Первенства.

Вместо билетов болельщикам будут раздавать флайеры за два часа до матчей. На полуфинальные и финальные матчи билеты можно приобрести в кассах спортивного объекта. Стоимость билетов — 100 рублей.

Ранее News.ru сообщал, что организаторов Универсиады обучили английскому языку.