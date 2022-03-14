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«О Емельяненко люди не вспомнят»: интервью Моряка перед реваншем с Пираевым
Спорт

«О Емельяненко люди не вспомнят»: интервью Моряка перед реваншем с Пираевым

Интервью с бойцом, поединки которого собирают миллионы просмотров на YouTube
18:33, 14 марта 2022
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Российский боец Евгений Курданов, известный как Моряк, в интервью NEWS.ru назвал дату своего второго поединка с Марифом Пираев и выразил пожелание «отблагодарить» своего соперника по полной программе. Также спортсмен объяснил, почему до сих пор не дебютировал в Bare Knuckle FC, и заявил, что последние поединки Александра Емельяненко никто не вспомнит после окончания карьеры.

— Евгений, у вас впереди встреча с Марифом Пираевым. Дата боя уже известна?

— Да, бой состоится 30 марта в Москве. Подготовка к поединку идёт хорошо. Я всем доволен.

— Накануне появилось видео с пресс-конференции турнира, на котором Пираев заявил, что вы должны быть ему благодарны за предстоящую встречу. Насколько в действительности велика ваша благодарность?

— Очень велика. От моей «благодарности» он потеряет сознание, когда прозвучит гонг. Я безмерно благодарен ему за предоставленную возможность. И моей «благодарности» не будет предела. От всей души проявлю её в поединке. Он не сможет унести её на ногах.

— Негативное отношение Пираева к вашей персоне появилось до вашей победы над ним в первом поединке или уже после?

— До первого поединка не было ничего подобного. Мы с ним были знакомы, пару раз виделись, но близко не общались. После поединка началось... Видимо, ему обидно и неприятно от поражения. Мариф пытался меня поддеть и спровоцировать на действия, чтобы организовать второй бой. Естественно, если бы я проиграл, он бы общался нормально, но Мариф не смог принять своё поражение. Я понимаю его отношение к себе.

Мариф ПираевМариф Пираевmarifpirayev/vk.com

— Как вы отнеслись к словам Камила Гаджиева, который раскритиковал ваш первый бой с Пираевым?

— Один человек не может сделать ярким бой, если второй участник его избегает. В принципе, слова Гаджиева понятны. И я бы не хотел, чтобы второй прошёл так же, как первый. Я хочу, чтобы бой завершился досрочно и все болельщики были довольны.

— Во время пресс-конференции Мариф много чего сказал. В частности, Пираев заявил: «Евгений, если у тебя есть яйца, это не значит, что ты — мужик». Ещё он обещал «оторвать» вам голову и назвал чмошником. При этом Пираев сразу же оговорился, что он не переходил на личности и не позволял себе оскорблений в ваш адрес. Вам он мало что дал сказать, а что скажете сейчас?

— Мне не было смысла его перебивать, да я и не хотел. О сказанных им словах в первую очередь можно сделать вывод, какой он человек. Всё, что я хотел ему сказать, я сказал. Он играет на публику, а мне это ни к чему. Я никогда не гнался за лайками и просмотрами. Я только сказал, что он за всё заплатит и ответит за каждое слово во время боя.

— Какой регламент предстоящего поединка?

— Будут три раунда по две минуты. Бокс в перчатках ММА.

— По каким правилам было бы удобнее выступать вам?

— Я бы лучше подрался без перчаток. Это более жёстко, удар более плотный. Но в нынешнем формате тоже есть свои плюсы. Ещё на пресс-конференции Мариф сказал, что я поставил много условий перед организаторами. Это наглая ложь. Я согласился на все условия, которые предложила его команда. Мы изначально должны были драться на голых кулаках. Пираев начал с требований по гонорарам, а затем внёс предложение по перчаткам. И всякий раз пытался внести изменения со своей стороны. Но во время пресс-конференции это он мне предъявил, что это я пытался менять регламент. Наглая ложь всё то, что он говорил. Истерика сыграет против Пираева.

— Марифу ещё предстоит поединок с Нариманом Аббасовым в конце весны или начале лета. Этот фактор также сыграет против него?

— Когда мы дрались в прошлый раз, он готовился к поединку с Тимуром Нагибиным в RCC. Как итог, он проиграл и мне, и Нагибину. Сейчас он собирается провести бой за титул чемпиона AMC Fight Nights. Пираев никогда не выиграет у Аббасова. Сначала он заплатит за своё поведение в нашем поединке, а затем уступит и Нариману.

— Зная ваше поведение, у меня создаётся полное впечатление, что вы не вписываетесь в современную модель поп-ММА с её постоянными скандалами, оскорблениями и унизительным отношением к соперникам. Вам самому комфортно в этой индустрии?

— Вопрос хороший, но я бы разделил его на две части. Перед тем как пойти на пресс-конференцию, я уточняю у организаторов, кто там будет. Я не хочу ассоциировать себя с рядом бойцов, которые позволяют себе треш-ток. Мне не хочется в этот момент находиться в студии...

— Сейчас вас предупредили, что Пираев будет на прямой связи из Таиланда во время пресс-конференции?

— Да, но я не ожидал от него таких грязных приёмов и такой чуши. Когда я всё это услышал, понял, что он проиграл, и мне стало смешно. Особенно когда он начал говорить про улицу. Он не соображает, что говорит. Улица сгубила больше спортивных карьер, чем сам спорт. Это говорит о его необразованности и невежестве. Мне стало легче, когда я всё это услышал.

Популярность людей раскрывает. Она не делает человека плохим. Ты не можешь показать в себе чего-то такое, чего в тебе не было изначально.

— Деньги и власть не развращают человека, а позволяют ему быть самим собой. Позволяют показать настоящего себя. Хочешь узнать, какой человек на самом деле, — дай ему деньги и власть.

— Всё правильно. И если бы речь шла о больших деньгах...

— Можете озвучить гонорары?

— Нет. Потому что есть ребята, которые дерутся за 10 или 20 тысяч рублей. И это хорошие профессионалы. Есть те, кто зарабатывает по 70 тысяч.

«О Емельяненко люди не вспомнят»: интервью Моряка перед реваншем с ПираевымJason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Грубо говоря, на пресс-конференции прозвучало мнение, что Пираев получает за поединки больше, чем некоторые бойцы UFC. Его гонорар может достигать $20 тысяч?

— Наверное, да. К этому можно прийти, если постоянно дерёшься и раскручиваешь себя во всех направлениях. В таком случае за два года реально получить такой гонорар.

— Возвращаясь к теме комфорта. С какими бойцами вы бы не хотели иметь дел?

— Никогда об этом не думал. Я понимаю, что если хочу провести с кем-то поединок, я его проведу. Категорического «нет» сказать не могу, потому что не хочу говорить о негативных персонажах. Для кого-то они хорошие, поэтому оставлю мнение при себе. Но с Пираевым у нас пройдёт ещё одна пресс-конференция, затем будет бой, а после этого у меня нет желания пересекаться с ним где-либо.

— Не та история, когда бойцы ругаются на людях, а за кулисами обнимаются?

— Совершенно. Для него бой сложится печально, а дальше дружбы не будет. Он показал себя во всей красе на пресс-конференции. Я поставил на нём крест и общаться не собираюсь.

— В марте прошлого года вы подписали контракт с Bare Knuckle FC. Что с того момента произошло?

— Всё это время мы находились в фокусе. Были сложности из-за людей, которые занимались документами. К тому же сама организация зачем-то форсировала процесс. В конечном итоге, когда мы должны были ехать в Казахстан за визой, там начались «качели». На всё ушёл год. В данный момент мы моменты учли, оплатили все пошлины, подали все документы. Но путь был долгий. Ждём решения.

— Не усложняет ли получение визы то, что вы родились в Крыму? Политические моменты со сменой гражданства.

— Нет. Люди с российскими и украинскими паспортами делают визы и улетают в США. Просто большой проблемой является поиск человека, который сопроводит весь ваш путь по подаче всех документов. Именно в этом была загвоздка. Когда ты в первый раз с этим сталкиваешься, процесс занимает больше времени, чем ожидаешь сам.

— Контракт всё ещё действует?

— Контракт не ограничен по времени. Мы запросили добро, чтобы провести поединок против Пираева. Нам разрешили. После ждут нас.

— С момента подписания контракта с Bare Knuckle FC вы провели только один бой по правилам бокса. Были ли другие возможности по боям?

— Да, конечно. Предложения были от разных бойцов. Меня постоянно зовут на пресс-конференции и пытаются заинтересовать новыми проектами. Я не вижу в этом смысла для себя. Мне в сентябре предлагали бой с Пираевым на Hardcore. Нынешний бой полностью повторяет условия, предложенные тогда. Меня не было на повестке дня, но это не сказалось на моей популярности. Меня не забыли.

«О Емельяненко люди не вспомнят»: интервью Моряка перед реваншем с Пираевымbareknucklefc/vk.com

— Большинство спортсменов проводят бои, чтобы заработать, а вы, получается, финансово независимый человек?

(Смеется.) Получается, что да. При этом я нигде не работаю и постоянно тренируюсь. У меня много друзей, всегда есть место для тренировок, всегда есть люди, которые могут помочь. Деньги нужны, как и каждому, но я могу заработать их через Instagram или другим способом.

Ваш ник в Instagram — kurdanovcoach. Тренером не подрабатываете?

— Раньше работал тренером, сейчас — нет, хотя очень хочется. Когда я приехал в Москву, думал набрать себе группу, потому что желающих хватало. В том числе тех, кто был готов платить. Но потом понял, что мне надо самому набирать форму, а для того чтобы кого-то тренировать, нужна ещё энергия. Поэтому подвинул эту идею на будущее, когда будет больше свободного времени. У меня есть желание поделиться своими знаниями. Я постоянно узнаю что-то новое на тренировках, и этой информацией хочется поделиться.

— Есть ли бойцы, которые для вас являются эталоном для подражания?

— Мне нравятся Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. С них я во многом беру пример. Думаю, как бы они повели себя в той или иной ситуации. Также мне нравится Дмитрий Бикрёв. От него всегда идёт хорошая энергетика. Он ведёт себя максимально адекватно. От таких людей я кайфую. Почему бы с него не брать пример?

Фёдор ЕмельяненкоФёдор ЕмельяненкоDmitry Golubovich/Global Look Press

— Накануне Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC. Заслужил?

— Конечно, я даже сделал репост этого видео в Instagram. Это гордость для нас всех. Он реально изменил спорт своим поведением, характером и боями. Мы гордимся им.

— У вас нет чувства недосказанности в карьере Нурмагомедова?

— Нет. Может, ещё одного поединка не хватает, как говорил сам Хабиб. Одного боя не хватило для абсолютной легитимности статуса легенды. Но у него не было проходных бойцов.

— Александр Емельяненко сейчас стал новым лицом поп-ММА в России?

— Нет. Он провёл несколько поединков, но этим он просто зарабатывает деньги. Это я пришёл из поп-ММА, и моя карьера постепенно переходит на другой уровень. У меня до сих есть цель — провести профессиональный поединок на голых кулаках. И выйти на профессиональный бокс. Емельяненко — профессиональный спортсмен, который находится на грани завершения карьеры. В этот момент он хочет заработать деньги и всё. Когда он завершит карьеру, никто об этом не вспомнит.

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