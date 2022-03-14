«О Емельяненко люди не вспомнят»: интервью Моряка перед реваншем с Пираевым

Российский боец Евгений Курданов, известный как Моряк, в интервью NEWS.ru назвал дату своего второго поединка с Марифом Пираев и выразил пожелание «отблагодарить» своего соперника по полной программе. Также спортсмен объяснил, почему до сих пор не дебютировал в Bare Knuckle FC, и заявил, что последние поединки Александра Емельяненко никто не вспомнит после окончания карьеры.

— Евгений, у вас впереди встреча с Марифом Пираевым. Дата боя уже известна?

— Да, бой состоится 30 марта в Москве. Подготовка к поединку идёт хорошо. Я всем доволен.

— Накануне появилось видео с пресс-конференции турнира, на котором Пираев заявил, что вы должны быть ему благодарны за предстоящую встречу. Насколько в действительности велика ваша благодарность?

— Очень велика. От моей «благодарности» он потеряет сознание, когда прозвучит гонг. Я безмерно благодарен ему за предоставленную возможность. И моей «благодарности» не будет предела. От всей души проявлю её в поединке. Он не сможет унести её на ногах.

— Негативное отношение Пираева к вашей персоне появилось до вашей победы над ним в первом поединке или уже после?

— До первого поединка не было ничего подобного. Мы с ним были знакомы, пару раз виделись, но близко не общались. После поединка началось... Видимо, ему обидно и неприятно от поражения. Мариф пытался меня поддеть и спровоцировать на действия, чтобы организовать второй бой. Естественно, если бы я проиграл, он бы общался нормально, но Мариф не смог принять своё поражение. Я понимаю его отношение к себе.

Мариф Пираев marifpirayev/vk.com

— Как вы отнеслись к словам Камила Гаджиева, который раскритиковал ваш первый бой с Пираевым?

— Один человек не может сделать ярким бой, если второй участник его избегает. В принципе, слова Гаджиева понятны. И я бы не хотел, чтобы второй прошёл так же, как первый. Я хочу, чтобы бой завершился досрочно и все болельщики были довольны.

— Во время пресс-конференции Мариф много чего сказал. В частности, Пираев заявил: «Евгений, если у тебя есть яйца, это не значит, что ты — мужик». Ещё он обещал «оторвать» вам голову и назвал чмошником. При этом Пираев сразу же оговорился, что он не переходил на личности и не позволял себе оскорблений в ваш адрес. Вам он мало что дал сказать, а что скажете сейчас?

— Мне не было смысла его перебивать, да я и не хотел. О сказанных им словах в первую очередь можно сделать вывод, какой он человек. Всё, что я хотел ему сказать, я сказал. Он играет на публику, а мне это ни к чему. Я никогда не гнался за лайками и просмотрами. Я только сказал, что он за всё заплатит и ответит за каждое слово во время боя.

— Какой регламент предстоящего поединка?

— Будут три раунда по две минуты. Бокс в перчатках ММА.

— По каким правилам было бы удобнее выступать вам?

— Я бы лучше подрался без перчаток. Это более жёстко, удар более плотный. Но в нынешнем формате тоже есть свои плюсы. Ещё на пресс-конференции Мариф сказал, что я поставил много условий перед организаторами. Это наглая ложь. Я согласился на все условия, которые предложила его команда. Мы изначально должны были драться на голых кулаках. Пираев начал с требований по гонорарам, а затем внёс предложение по перчаткам. И всякий раз пытался внести изменения со своей стороны. Но во время пресс-конференции это он мне предъявил, что это я пытался менять регламент. Наглая ложь всё то, что он говорил. Истерика сыграет против Пираева.

— Марифу ещё предстоит поединок с Нариманом Аббасовым в конце весны или начале лета. Этот фактор также сыграет против него?

— Когда мы дрались в прошлый раз, он готовился к поединку с Тимуром Нагибиным в RCC. Как итог, он проиграл и мне, и Нагибину. Сейчас он собирается провести бой за титул чемпиона AMC Fight Nights. Пираев никогда не выиграет у Аббасова. Сначала он заплатит за своё поведение в нашем поединке, а затем уступит и Нариману.

— Зная ваше поведение, у меня создаётся полное впечатление, что вы не вписываетесь в современную модель поп-ММА с её постоянными скандалами, оскорблениями и унизительным отношением к соперникам. Вам самому комфортно в этой индустрии?

— Вопрос хороший, но я бы разделил его на две части. Перед тем как пойти на пресс-конференцию, я уточняю у организаторов, кто там будет. Я не хочу ассоциировать себя с рядом бойцов, которые позволяют себе треш-ток. Мне не хочется в этот момент находиться в студии...

— Сейчас вас предупредили, что Пираев будет на прямой связи из Таиланда во время пресс-конференции?

— Да, но я не ожидал от него таких грязных приёмов и такой чуши. Когда я всё это услышал, понял, что он проиграл, и мне стало смешно. Особенно когда он начал говорить про улицу. Он не соображает, что говорит. Улица сгубила больше спортивных карьер, чем сам спорт. Это говорит о его необразованности и невежестве. Мне стало легче, когда я всё это услышал.

Популярность людей раскрывает. Она не делает человека плохим. Ты не можешь показать в себе чего-то такое, чего в тебе не было изначально.

— Деньги и власть не развращают человека, а позволяют ему быть самим собой. Позволяют показать настоящего себя. Хочешь узнать, какой человек на самом деле, — дай ему деньги и власть.

— Всё правильно. И если бы речь шла о больших деньгах...

— Можете озвучить гонорары?

— Нет. Потому что есть ребята, которые дерутся за 10 или 20 тысяч рублей. И это хорошие профессионалы. Есть те, кто зарабатывает по 70 тысяч.

Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Грубо говоря, на пресс-конференции прозвучало мнение, что Пираев получает за поединки больше, чем некоторые бойцы UFC. Его гонорар может достигать $20 тысяч?

— Наверное, да. К этому можно прийти, если постоянно дерёшься и раскручиваешь себя во всех направлениях. В таком случае за два года реально получить такой гонорар.

— Возвращаясь к теме комфорта. С какими бойцами вы бы не хотели иметь дел?

— Никогда об этом не думал. Я понимаю, что если хочу провести с кем-то поединок, я его проведу. Категорического «нет» сказать не могу, потому что не хочу говорить о негативных персонажах. Для кого-то они хорошие, поэтому оставлю мнение при себе. Но с Пираевым у нас пройдёт ещё одна пресс-конференция, затем будет бой, а после этого у меня нет желания пересекаться с ним где-либо.

— Не та история, когда бойцы ругаются на людях, а за кулисами обнимаются?

— Совершенно. Для него бой сложится печально, а дальше дружбы не будет. Он показал себя во всей красе на пресс-конференции. Я поставил на нём крест и общаться не собираюсь.

— В марте прошлого года вы подписали контракт с Bare Knuckle FC. Что с того момента произошло?

— Всё это время мы находились в фокусе. Были сложности из-за людей, которые занимались документами. К тому же сама организация зачем-то форсировала процесс. В конечном итоге, когда мы должны были ехать в Казахстан за визой, там начались «качели». На всё ушёл год. В данный момент мы моменты учли, оплатили все пошлины, подали все документы. Но путь был долгий. Ждём решения.

— Не усложняет ли получение визы то, что вы родились в Крыму? Политические моменты со сменой гражданства.

— Нет. Люди с российскими и украинскими паспортами делают визы и улетают в США. Просто большой проблемой является поиск человека, который сопроводит весь ваш путь по подаче всех документов. Именно в этом была загвоздка. Когда ты в первый раз с этим сталкиваешься, процесс занимает больше времени, чем ожидаешь сам.

— Контракт всё ещё действует?

— Контракт не ограничен по времени. Мы запросили добро, чтобы провести поединок против Пираева. Нам разрешили. После ждут нас.

— С момента подписания контракта с Bare Knuckle FC вы провели только один бой по правилам бокса. Были ли другие возможности по боям?

— Да, конечно. Предложения были от разных бойцов. Меня постоянно зовут на пресс-конференции и пытаются заинтересовать новыми проектами. Я не вижу в этом смысла для себя. Мне в сентябре предлагали бой с Пираевым на Hardcore. Нынешний бой полностью повторяет условия, предложенные тогда. Меня не было на повестке дня, но это не сказалось на моей популярности. Меня не забыли.

bareknucklefc/vk.com

— Большинство спортсменов проводят бои, чтобы заработать, а вы, получается, финансово независимый человек?

— (Смеется.) Получается, что да. При этом я нигде не работаю и постоянно тренируюсь. У меня много друзей, всегда есть место для тренировок, всегда есть люди, которые могут помочь. Деньги нужны, как и каждому, но я могу заработать их через Instagram или другим способом.

— Ваш ник в Instagram — kurdanovcoach. Тренером не подрабатываете?

— Раньше работал тренером, сейчас — нет, хотя очень хочется. Когда я приехал в Москву, думал набрать себе группу, потому что желающих хватало. В том числе тех, кто был готов платить. Но потом понял, что мне надо самому набирать форму, а для того чтобы кого-то тренировать, нужна ещё энергия. Поэтому подвинул эту идею на будущее, когда будет больше свободного времени. У меня есть желание поделиться своими знаниями. Я постоянно узнаю что-то новое на тренировках, и этой информацией хочется поделиться.

— Есть ли бойцы, которые для вас являются эталоном для подражания?

— Мне нравятся Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. С них я во многом беру пример. Думаю, как бы они повели себя в той или иной ситуации. Также мне нравится Дмитрий Бикрёв. От него всегда идёт хорошая энергетика. Он ведёт себя максимально адекватно. От таких людей я кайфую. Почему бы с него не брать пример?

Фёдор Емельяненко Dmitry Golubovich/Global Look Press

— Накануне Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC. Заслужил?

— Конечно, я даже сделал репост этого видео в Instagram. Это гордость для нас всех. Он реально изменил спорт своим поведением, характером и боями. Мы гордимся им.

— У вас нет чувства недосказанности в карьере Нурмагомедова?

— Нет. Может, ещё одного поединка не хватает, как говорил сам Хабиб. Одного боя не хватило для абсолютной легитимности статуса легенды. Но у него не было проходных бойцов.

— Александр Емельяненко сейчас стал новым лицом поп-ММА в России?

— Нет. Он провёл несколько поединков, но этим он просто зарабатывает деньги. Это я пришёл из поп-ММА, и моя карьера постепенно переходит на другой уровень. У меня до сих есть цель — провести профессиональный поединок на голых кулаках. И выйти на профессиональный бокс. Емельяненко — профессиональный спортсмен, который находится на грани завершения карьеры. В этот момент он хочет заработать деньги и всё. Когда он завершит карьеру, никто об этом не вспомнит.