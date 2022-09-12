«Нужно быть с Родиной»: Тихонов об уходе дочери Резцовой в финскую сборную Александр Тихонов раскритиковал Дарью Виролайнен за возможный переход под флаг Финляндии

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью Metaratings.ru отреагировал на новость о возможном переходе российской биатлонистки Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии. Виролайнен — дочь Анфисы Резцовой, трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону.

Я за то, чтобы всегда быть со своей Родиной. Но всем спортсменам хочется соревноваться, тем более у Дарьи есть корни финские. Право выбирать остается за ней, моральная сторона тоже за ней. Она не предатель, предатели это те, кто наворовали и свалили в Лондон, такие как Чубайс, — сказал Тихонов.

Он добавил, что переход под флаги других стран сейчас следуюет воспринимать как желание попасть на чемпионат мира и прочие труниры.

О том, что Виролайнен может перейти в сборную Финляндии сообщила ее мать, Анфиса Резцова.

2 марта стало известно о том, что российские биатлонисты и официальные лица отстранены от международных соревнований решением Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU).

Также в марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российские команды и российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.