Нурмагомедов восхитился карьерой звезды «Ювентуса» Роналду

https://static.news.ru/photo/cbe4e482-436c-11eb-9a97-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: vk.com/cristiano

Российский спортсмен, действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов восхитился карьерой 35-летнего футболиста сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом боец написал после дубля португальца в ворота «Пармы» в матче чемпионата Италии.

15 лет на вершине. Почти невозможно,— отметил Нурмагомедов в Instagram.

Роналду оформил дубль. Матч 13-го тура закончился со счётом 4:0 в пользу «Ювентуса».

Португальский футболист начал взрослую карьеру в лиссабонском «Спортинге». В 2003 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», а с 2009 по 2018 год выступал за мадридский «Реал». 10 июля 2018 года нападающий подписал четырёхлетний контракт с «Ювентусом». Решение о трансфере было принято самим футболистом. Роналду перешёл в туринский клуб за 112 млн евро, что стало самой большой тратой в истории футбола на игрока старше 30 лет.

Как писал NEWS.ru, 17 декабря в Цюрихе прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА. Лучшим игроком года был признан нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На награду также претендовали Криштиану Роналду и нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси.