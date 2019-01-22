Нурмагомедов снова прошёлся по Диасу

https://news.ru/storage/news/fccdab172a38857945a33ab3466436fb/2a90282a-4ecd-46a5-b9e8-5bdaead34696_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

Российский чемпион UFС в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что выпадки Нэйта Диаса в его адрес связаны с тем, что его просто забыли болельщики.

«Люди о нем забыли, поэтому он пытается отмечаться в медиа, задевать меня. Сколько раз он проигрывал — 11 или 12?» — приводит слова Нурмагомедова BJ Penn.

Россиянин напомнил, что Диаса «побили все» топовые бойцы: Рори Макдональд, Бен Хендерсон, Дос Аньос, Конор. В связи с этим Хабиб призвал забыть о нём.

Ранее Диас назвал россиянина трусом.

В 2015 году между Диасом и Нурмагомедовым произошла драка в зрительном зале на турнире WSOF в Лас-Вегасе.

33-летний Диас в карьере провёл 30 боёв, в которых одержал 19 побед по правилам смешанных единоборств (ММА). Он является бойцом UFC с 2007 года. На счету 30-летнего россиянина 27 побед в 27 поединках также по правилам ММА. Нурмагомедов выступает в промоушене UFC с 2012 года.