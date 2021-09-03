Нурмагомедов раскрыл причину ухода Роналду из «Ювентуса»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему форвард сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение уйти из «Ювентуса». Спортсмен отметил, что вёл личную переписку с футболистом, пишет Sport24.
Боец отметил, что
27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Роналду. Контракт португальца с английским клубом рассчитан до 2023 года. До перехода в МЮ Роналду выступал за «Ювентус». Он перешёл в туринскую команду в 2018 году. В прошлом сезоне футболист отметился 29 голами.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что знал о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» ещё месяц назад. В связи с этим такая новость не стала для него неожиданностью.