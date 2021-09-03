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Нурмагомедов раскрыл причину ухода Роналду из «Ювентуса»

12:01, 05 сентября 2021
Нурмагомедов раскрыл причину ухода Роналду из «Ювентуса» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему форвард сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение уйти из «Ювентуса». Спортсмен отметил, что вёл личную переписку с футболистом, пишет Sport24.

Боец отметил, что не хотел бы раскрывать все детали личного общения с форвардом. Тем не менее Нурмагомедов заметил, что Роналду пожаловался ему на скуку в чемпионате Италии и рассказал о желании вернуться в Англию. Россиянин добавил, что сам больше любит английский футбол, чем итальянский.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Роналду. Контракт португальца с английским клубом рассчитан до 2023 года. До перехода в МЮ Роналду выступал за «Ювентус». Он перешёл в туринскую команду в 2018 году. В прошлом сезоне футболист отметился 29 голами.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что знал о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» ещё месяц назад. В связи с этим такая новость не стала для него неожиданностью.

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