https://news.ru/storage/news/abc2d0c2dccf14757c3955013c63b27b/67537ba0-cb19-4498-b506-6c22510578a3_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов озвучил срок своей ожидаемой дисквалификации. По словам спортсмена, возможно, он не сможет проводить официальные бои в октагоне в течение девяти месяцев или года.

Своё заявление чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе сделал на встрече с фанатами в австралийском Мельбурне. Россиянин добавил, что из-за сегодняшней неопределённости сложно загадывать, кто станет его следующим соперником, сообщает RT.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка возникла потасовка. Сейчас оба спортсмена отстранены от боёв и ожидают наказания. Рассмотрение их дела назначено на 29 января.

Ранее News.ru сообщал, что тренер Нурмагомедова хочет реванша с Макгрегором ради денег. Хавьер Мендес заявил, что нужно устроить реванш между россиянином и ирландцем, так как это будет самый «денежный» бой в ММА.