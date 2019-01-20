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Нурмагомедов озвучил срок своей ожидаемой дисквалификации

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов озвучил срок своей ожидаемой дисквалификации. По словам спортсмена, возможно, он не сможет проводить официальные бои в октагоне в течение девяти месяцев или года.

Своё заявление чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе сделал на встрече с фанатами в австралийском Мельбурне. Россиянин добавил, что из-за сегодняшней неопределённости сложно загадывать, кто станет его следующим соперником, сообщает RT.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка возникла потасовка. Сейчас оба спортсмена отстранены от боёв и ожидают наказания. Рассмотрение их дела назначено на 29 января.

Ранее News.ru сообщал, что тренер Нурмагомедова хочет реванша с Макгрегором ради денег. Хавьер Мендес заявил, что нужно устроить реванш между россиянином и ирландцем, так как это будет самый «денежный» бой в ММА.


#ХабибНурмагомедов #дисквалификация
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