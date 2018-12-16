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Нурмагомедов отстранился от болельщиков в Сети

Сергей Лантюхов/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ограничил доступ пользователей к своему аккаунту в Instagram.

Теперь, для того, чтобы посмотреть публикации спортсмена, фанатам нужно будет подписаться на него. На сегодняшний день количество подписчиков Нурмагомедова составляет 13,4 миллиона. По количеству подписчиков россиянин опережает почти всех топовых бойцов UFC. Заметный его рост произошёл после победы Нурмагомедова в бою с Конором Макгрегором 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

Как писал News.ru, для реванша Конора и Хабиба нашлось препятствие.


#UFC #ХабибНурмагомедов
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