Нурмагомедов отказался тренировать Маска перед боем с Цукербергом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского бизнесмена Илона Маска перед его боем с сооснователем Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марком Цукербергом. Как рассказал ТАСС источник, переговоры шли через генерального директора UFC Eurasia Андрея Громковского.

Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны, — сказал собеседник агентства.

В июне на фоне сообщений о планах Meta запустить аналог Twitter (Х) соцсеть Threads Маск предложил Цукербергу провести поединок в клетке, тот не отказался. Они даже успели обсудить место для проведения боя, но вмешалась мать Маска, которая запретила сыну драться, посоветовав выяснить отношения без кулаков, посоревновавшись в том, кто из них смешнее.

Ранее Маск предложил Цукербергу помериться пенисами. Перед этим он обратился к Цукербергу в Twitter, сообщив, что его жена ездит на Tesla, если сам глава Meta вдруг об этом не знает.

Недавно Цукерберг продемонстрировал накачанное тело на совместной фотографии с двумя чемпионами UFC Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски. СМИ сообщали, что бизнесмен мог нанять новозеландского кикбоксера и австралийского бойца смешанного стиля для тренировок перед возможным боем с Маском.