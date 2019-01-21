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Нурмагомедов огласил список обязательных соперников

Хабиб Нурмагомедов Сергей Булкин/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого он хотел бы победить, чтобы спокойно уйти из спорта.

«Пока не знаю, сколько мне осталось провести поединков, но если говорить о трёх, я бы выбрал Сент-Пьерра, Фергюсона и Мейвезера. Это три парня, которых я могу победить и уйти в отставку величайшим бойцом всех времён»— цитирует Нурмагомедова Fighttime.

Джордж Сент-Пьер — канадский боец, бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе и бывший чемпион в среднем весе UFC. Тони Фергюсон — американец, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. Флойд Мейвезер — непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории.

В настоящий момент Нурмагомедов не может принимать участия в поединках под эгидой организации. Он ждёт дисциплинарного заседания Атлетической комиссии штата Невада, которая должна определиться с окончательными санкциями в отношении участников массовой драки, завязавшейся на UFC 229 после его поединка с Конором Макгрегором 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

Как писал News.ru, «давший леща» Нурмагомедову Диас отказался от боя с ним.


#UFC #ХабибНурмагомедов
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