Нурмагомедов назвал тренеров Макгрегора «старыми»

https://news.ru/storage/news/b8bcb2c73073b17820a3b28179a9b246/1813969e-3c63-478f-8eb3-5feb447cca5c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что начал драку со спарринг-партнёром Конора Макгрегора Диллоном Дэннисом после поединка UFC 229 только потому, что тренеры ирландца были стары для него.

«Нет, я не слышал, что там говорил Дэнис. Я прыгнул на него потому, что второй угловой Конора и другие его тренеры слишком стары. Вот почему я прыгнул именно на Дэниса. Но во время схватки я не слышал, что он там кричит, было слишком шумно», — приводит слова Хабиба MMA Fighting.

Он добавил, что ему не нравится вся команда ирландца и заявил, что у него был выбор с кем драться после боя, так как тренеры Конора «слишком стары для меня, они почти ровесники моего отца». «Поэтому я прыгнул на Дэниса», — сказал Нурмагомедов.

Россиянин выиграл бой в четвёртом раунде 7 октября в рамках шоу UFC 229. Потасовка произошла после победы над ирландцем, когда Нурмагомедов выскочил из октагона и напал на Дэниса. Именно Дэнис является зачинщиком драки после боя.

Ранее News.ru сообщал о том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести бой против американского боксёра Флойда Мейвезера в 2019 году. На данный момент у Нурмагомедова контракт с UFC, по которому он должен провести последний бой в рамках UFC.