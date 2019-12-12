https://static.news.ru/photo/8236d6fe-1d13-11ea-bad9-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов назвал себя фаворитом перед боем с Тони Фергюсоном. Их поединок должен состояться в апреле 2020 года.

По словам Нурмагомедова, его шансы на победу гораздо выше, чем у противника. Чемпион UFC утверждает, что лучше в борьбе и ещё ни разу не падал.

Бить я умею. Его же буду особенно сильно бить, — цитирует ТАСС Нурмагомедова.

В сентябре 2019 года Хабиба Нурмагомедова обошли в рейтинге UFC. Об этом сообщал NEWS.ru.