Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов назвал себя фаворитом перед боем с Тони Фергюсоном. Их поединок должен состояться в апреле 2020 года.
По словам Нурмагомедова, его шансы на победу гораздо выше, чем у противника. Чемпион UFC утверждает, что лучше в борьбе и ещё ни разу не падал.
Бить я умею. Его же буду особенно сильно бить, — цитирует ТАСС Нурмагомедова.
В сентябре 2019 года Хабиба Нурмагомедова обошли в рейтинге UFC. Об этом сообщал NEWS.ru.
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