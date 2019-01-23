Нурмагомедов наслаждался избиением Макгрегора

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Конор Макгрегор

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что он получал удовольствие, когда избивал ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

«Я получал удовольствие, когда бил его по лицу. Это очень приятное чувство. Я наслаждался каждым ударом, который попадал ему в голову», — приводит слова Нурмагомедова FightTime.

Нурмагомедов в октябре прошлого года в рамках шоу UFC 229 победил ирландца удушающим приёмом. После боя завязалась драка между представителями команд спортсменов. Рассмотрение данного инцидента проведёт Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) 29 января.

Ранее российский боец смешанного стиля рассказал, кого он хотел бы победить, чтобы спокойно уйти из спорта.