https://static.news.ru/photo/d6b5370a-d968-11e9-a3f4-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов с высокой долей вероятности проведёт свой следующий бой в России. Он сообщил, что такие переговоры уже ведутся.

Очень хочу подраться в Москве или Петербурге, идут переговоры. Процентов на 80 уверен, что мой следующий бой пройдёт в России, — сообщил он в эфире Первого канала.

Всего на счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Он рассчитывает провести ещё три–четыре боя.

Как писал News.ru, Хабиб Нурмагомедов 7 сентября победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дастина Порье и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби. Для Нурмагомедова эта защита пояса стала второй в карьере. Следующим его соперником должен стать американец Тони Фергюсон.