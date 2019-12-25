https://static.news.ru/photo/63aec15a-27b9-11ea-9529-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов и фигуристка Алина Загитова стали самыми популярными спортсменами в России, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сообщается, что по 7% россиян назвали спортсменом года Нурмагомедова и Загитову. 6% назвали спортсменом года футболиста сборной России Артёма Дзюбу, бойцы Александр и Фёдор Емельяненко (4%) — на четвёртом месте, замыкает пятёрку самых популярных спортсменов фигуристка Евгения Медведева (4%).

Ранее Хабиб Нурмагомедов призвал российских спортсменов не отказываться от участия в Олимпийских играх — 2020 в связи с санкциями WADA, писал NEWS.ru.