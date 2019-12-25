Боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов и фигуристка Алина Загитова стали самыми популярными спортсменами в России, свидетельствуют
Сообщается, что по 7% россиян назвали спортсменом года Нурмагомедова и Загитову. 6% назвали спортсменом года футболиста сборной России Артёма Дзюбу, бойцы Александр и Фёдор Емельяненко (4%) — на четвёртом месте, замыкает пятёрку самых популярных спортсменов фигуристка Евгения Медведева (4%).
Ранее Хабиб Нурмагомедов призвал российских спортсменов не отказываться от участия в Олимпийских играх — 2020 в связи с санкциями WADA, писал NEWS.ru.
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