Нурмагомедов и Загитова попали в рейтинг спортсменов, которым доверяют

https://static.news.ru/photo/4aafc764-1e97-11eb-9b3e-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейтинг доверия россиян к спортсменам представил исследовательский холдинг Romir.

Так, к осени 2020 года рейтинг возглавила гимнастка Ляйсан Утяшева. На втором месте оказалась заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Тройку лидеров замкнул боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко, пишет РБК Спорт.

Далее в списке находятся голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, бывший боксёр Николай Валуев, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, олимпийская чемпионка Алина Загитова, нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба и форвард клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин. Десятое место в рейтинге заняла теннисистка Мария Шарапова.

Ранее NEWS.ru писал, что Нурмагомедов достоин звания Героя России. В этом уверен депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Он обратился с инициативой присвоить это звание Хабибу к президенту РФ Владимиру Путину. Депутат подчеркнул, что Хабиб популяризирует спорт, здоровый образ жизни и семейные ценности.