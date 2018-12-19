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Нурмагомедов: для американцев я русский

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

спорт [ версия для печати ]

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не стал разделять кавказцев и русских. При ответе на вопрос о том, почему он выходит на ринг в папахе, но без российского триколора, спортсмен резко высказался.

«Меня и в Америке все называют — кто не знает Дагестан, Чечню, Кавказ — русским. И, если вы заметили, даже (иностранные. — News.ru) бойцы, которые про меня говорят, все говорят, что я русский», — цитирует спортсмена URA.RU.

Нурмагомедов добавил, что для иностранных спортсменов «мы — одна нация, для них мы — одни люди». Он отметил, что самое главное — это то, чтобы жители России не разделяли русских и кавказцев. По его словам, разделением занимаются те, кто хочет, чтобы жители страны «были разделёнными».

Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке против ирландского бойца Конора Макгрегора в рамках шоу UFC 229, которое проходило в Лас-Вегасе в октябре нынешнего года. После боя завязалась драка между представителями команд спортсменов. Рассмотрение данного инцидента проведёт Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) 29 января.

News.ru ранее сообщал, что спарринг-партнёр Конора Макгрегора Диллон Дэнис дал совет российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.


#UFC #ХабибНурмагомедов
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