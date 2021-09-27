Новые лидеры, яркая молодёжь и скандалы: как прошёл летний ЧР по биатлону

В Тюмени завершился чемпионат России по летнему биатлону, но полноценных смотров не получилось. Сразу несколько ключевых спортсменов участия в гонках не приняли по разным причинам. Среди остальных наметились явные лидеры сборной, а молодые биатлонисты заявили о своих перспективах. Кроме того на тренерском совете одобрили систему отбора в национальную команду. Подводим главные итоги чемпионата.

Латыпов и Казакевич — новые лидеры сборной?

Самые прогрессирующие биатлонисты сборной России Ирина Казакевич и Эдуард Латыпов были вне конкуренции по функциональной подготовке, что лучше всего иллюстрируют их победы в спринтерских гонках, несмотря на два промаха. Казакевич провела лучший эстафетный этап и в составе победной команды Свердловской области, а Латыпов вытащил свою команду с девятого места на второе.

Латыпова и Казакевич объединяет не только прогресс и лучшее выступление, но и полное взаимопонимание со старшими тренерами команды Юрием Каминским и Михаилом Шашиловым. В то время как другие лидеры конфликтуют и спорят с наставниками или уходят на самоподготовку, Эдуард и Ирина растут и уже никто не удивится, если в предстоящем сезоне именно они будут лучшими в составе сборной России.

Конфликты перед Олимпиадой — дело обычное

Матвей Елисеев russianbiathlon/vk.com

Но далеко не у всех всё так гладко в команде в олимпийский сезон, как у этих двоих. Матвей Елисеев продолжил вражду с Каминским и после перехода в другую группу. Сначала он сделал многозначительный пост с фотографией тренировок в новой группе и подписью «Там, где хорошо», а затем прошёлся по Каминскому в интервью, обвинив его в том, что он говорил неправду. Елисеев сказал, что не подаст руку тренеру и намекнул, что в другой группе все наставники выходят на тренировки. Каминский пламя конфликта не раздувал и, напротив, включил Елисеева в состав сборной по результатам прошлого сезона.

Совсем другая ситуация у Ульяны Кайшевой. Из-за полученной на сборе в Раубичах травмы она продолжает готовиться к сезону с личным тренером и намерена вести подготовку вплоть до первого сбора, что не нравится Шашилову. Старший тренер при помощи авторитета аппарата СБР продавил себе на тренерском совете беспрецедентные полномочия. Теперь он будет самолично безо всяких критериев и рейтингов отбирать пятерых спортсменок в состав команды на декабрьские этапы Кубка мира и лишь одно место оставит на отбор. При этом Кайшеву он в этой пятёрке не видит и отводит ей место лишь на Кубке IBU, хотя и в нынешнем состоянии она смотрелась лучше львиной доли его группы.

Массовый исход лидеров

Сразу несколько ведущих биатлонистов пропустили чемпионат России, а значительная часть сборников не вышла на старт индивидуальной гонки. Так от старта на длинной дистанции отказалась вся группа Шашилова, кроме Ларисы Куклиной и Виктории Сливко и Матвей Елисеев, а Антон Бабиков из-за плохого самочувствия, вызванного последствиями инфекции и акклиматизацией пропустил спринт.

Лариса Куклина russianbiathlon/vk.com

Александр Логинов не приехал на чемпионат России по семейным обстоятельствам, а Евгений Гараничев и Карим Халили — по состоянию здоровья. При этом все трое спортсменов уже получили допуск до декабрьских этапов Кубка мира. Впрочем, Халили этим летом неплохо проявил себя в двух международных коммерческих стартах, где занял оба раза второе место.

Отработка эстафетного состава

Шашилов главный акцент своих подопечных сделал на эстафету, где в составе команды Свердловской области бежали четыре его воспитанницы и одержали сверхубедительную победу с огромным отрывом. Справедливости ради надо сказать, что в составе других команд сборницы соседствовали с откровенно более слабыми спортсменками, а потому не могли оказать полноценной конкуренции.

Тем не менее, обкатка состава прошла успешно. Не исключено, что Анастасия Шевченко будет и на этапах Кубка мира наигрываться на первый этап, Ирина Казакевич должна мощно отработать второй, на третьем, где хорошо себя проявила Тамара Воронина, будут опробовать спортсменок из других регионов (Лариса Куклина, Евгения Павлова или Анастасия Гореева), а Светлана Миронова наконец готова взять на себя роль финишёра. Правда, на Кубке мира ей будет сложнее справиться со стрессом, чем в тренировочных условиях, когда ей передали эстафету с двухминутным отрывом.

Молодёжь стучится в двери основной сборной

Приятные открытия подарили мужские соревнования. Так вчерашний юниор Денис Таштимеров пробился на пьедестал и в индивидуальной гонке, и в спринте, а эстафетный этап прошёл на равных с Матвеем Елисеевым. При этом он продемонстрировал почти идеальную по точности и скорострельности стрельбу, напомним именитого австрийца Симона Эдера. Кроме того и во всех контрольных стартах группы Сергея Башкирова он был одним из лучших.

Удивил на рубеже и его сверстник Даниил Серохвостов. По скорости он уже лучший в команде после Латыпова, а в стрельбе выступил намного увереннее, чем в прошлом сезоне, что даёт надежду на его попадание в основной состав сборной уже в этом году. По комплекции и технике передвижения Серохвостов напоминает самых быстрых российских биатлонистов последних 15 лет Максима Чудова и Евгения Устюгова.

В женских соревнованиях хорошо зарекомендовала себя Наталья Гербулова, которая пока смотрится лидером в группе Евгения Куваева. О её перспективах в первой команде пока говорить рано, но на Кубке IBU красноярская биатлонистка может стать одним из лидеров. Кроме того успешно вернулась из декретного отпуска Кристина Резцова, завоевавшая серебро в спринте и ставшая одной из самых быстрых спортсменок на турнире. Этот результат позволит ей проявить себя на контрольных стартах в ноябре.