«Новые идеи»: Журова о внезапном уходе гимнастки Канаевой из сборной России Депутат Журова: уход гимнастки Канаевой связан с обновлением сборной России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Тренерский состав сборной России по художественной гимнастике, как и в любом другом виде спорта, подбирается под конкретные задачи, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, уход олимпийской чемпионки Евгении Канаевой связан с изменением целей национальной команды. Журова отметила, что в российской гимнастике проблем нет, но у каждого руководителя есть свое понимание по команде тренеров.

Может, поменялись цели, изменилось отношение. В гимнастике проблем нет. Такие девчонки востребованы всегда и везде. Найти им работу не составляет труда. Такие именитые спортсмены всегда найдут своих учеников, это очень востребовано. Вопросы сборной решает федерация. Каждый видит свою команду тренеров, бывают обновления, новые идеи. У каждого руководителя свое понимание, — сказала Журова.

Канаева покинула тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике. Она сама сообщила об этом в социальных сетях, поблагодарив коллег за помощь и поддержку.

Гимнастка является 17-кратной чемпионкой мира, на Олимпиаде 2008 года в Пекине и Играх 2012 года в Лондоне она завоевала золотые медали в многоборье. В тренерский штаб спортсменка входила с 2015 года.