https://static.news.ru/photo/b913265e-6d9b-11ea-8a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Huanzong/Xinhua/Global Look Press

Национальный олимпийский комитет (НОК) Новой Зеландии провёл опрос среди спортсменов и по его итогам намерен обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой о переносе Олимпийских игр 2020 года из-за коронавируса.

Большинство новозеландских атлетов высказались за проведение ОИ-2020 в другие сроки. В НОК заявили, что их мнение является приоритетным для комитета.

Мы поддерживаем их позицию и теперь поделимся своими взглядами с МОК, выступая на международном уровне от имени новозеландских спортсменов, — цитирует ТАСС главу комитета Керейн Смит.

Она добавила, что решение о переносе Олимпиады необходимо принять как можно скорее.

ОИ-2020 должны пройти в Токио в период с 24 июля по 9 августа. Глава правительства Японии Синдзо Абэ допустил возможность проведения Игр в другие сроки в связи с распространением коронавируса.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано свыше 381 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 16,5 тысячи человек, выздоровели более 101 тысячи.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Выздоровели 17 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, член МОК Дик Паунд заявил, что решение о переносе летней Олимпиады в Токио уже принято. Свою позицию комитет обнародует в ближайшее время.