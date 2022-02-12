Норвежской биатлонистке стало плохо на финише, её унесли на руках

Норвежской биатлонистке Ингрид Ландмарк Тандревольд потребовалась медицинская помощь после финиша в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка пересекла финишную черту и долго не могла подняться.

Тандревольд показывала третий результат за километр до финиша. Причём она опережала преследовательниц более чем на 20 секунд. Однако в определённый момент спортсменка перестала работать на лыжне и пришла к финишу только 14-й, отстав от третьего места почти на минуту.

Спортсменка сразу упала на снег. К ней подошли товарищи по команде, которые сигнализировали о том, что Тандревольд необходима помощь. К норвежке подбежали медики и унесли её на руках. Предположительно, Тандревольд потеряла сознание.

Мне известно только то, что она сейчас в сознании. За ней ухаживает врач. Это омрачает празднование золота и бронзы, — сказал TV2 менеджер сборной Норвегии Пер Арне Ботнан.

Другая норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд победила в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. Лидер общего зачёта Кубка мира совершала только один промах на четырёх огневых рубежах. Бронзу выиграла ещё одна норвежка Тириль Экхофф.