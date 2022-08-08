В IHF сочли высказывания норвежского чиновника в адрес России неэтичными Международная федерация гандбола вынесла предупреждение норвежскому чиновнику за призывы исключить Россию из IHF

Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer/Global Look Press

Комиссия по этике в составе Международной федерации гандбола (IHF) вынесла предупреждение главе Федерации гандбола в Норвегии Каре Гейрому Лио за неэтичное поведение, пишет Sports.ru. Норвежец многократно требовал исключить РФ из IHF и Европейской федерации гандбола, а также призывал расторгнуть всех контракты со спонсорами из России и Белоруссии.

Отмечается, что заявление касательно призывов норвежца было подано Федерацией гандбола России (ФГР).

Комиссия установила, что поведение Лио не соответствует Кодексу этики IHF. В частности, этот документ гласит: «Физические лица не должны совершать действий, которые могут отрицательно сказаться на репутации IHF или гандбола в целом». По итогам рассмотрения заявления ФГР Каре Гейрому Лио вынесено предупреждение, — цитирует ФГР письмо IHF.

Ранее норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила конфликт в отеле Мурманска. Чиновница возмутилась, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убирать в номере. Эллингсен заявила, что она привыкла только к чистым номерам и ей категорически не нравится, как «русские убираются». Она затем добавила, что «ненавидит русских».