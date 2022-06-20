Норвежских лыжников заподозрили в желании вернуть россиян на турниры Чемпионка ОИ Степанова заподозрила норвежских лыжников в желании вернуть россиян на международные турниры

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на слова тренера сборной Норвегии Эйрика Мюра Носсума, который рассказал об использовании фотографии Александра Большунова для мотивации подопечных во время процесса подготовки, сообщает «Матч ТВ». В этом решении лыжница увидела завуалированную просьбу норвежцев вернуть на международные турниры российских лыжников.

Надо отдать должное норвежцам, там лыжники — настоящие звезды, говорят с первых полос газет и в ТВ. В других стран после сезона лыжники пропадают с радаров. Большунов там, возможно, большая звезда, чем в России, — добавила Степанова.

17 июня тренер Большунова Юрий Бородавко высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований. По его словам, во многих странах к этому относятся положительно.

Ранее Большунов заявил, что ему неприятно слышать высказывания норвежца Йоханнеса Клебо о россиянах. Пятикратный олимпийский чемпион отметил, что отстранение российских лыжников от международных стартов должно быть продлено.